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СМИ: сын модельера Зайцева попал в реанимацию

Telegram-канал Mash сообщает, что сына модельера Вячеслава Зайцева Егора госпитализировали в тяжелом состоянии. По данным Mash, он попал в одну из московских реанимаций.

Сына Вячеслава Зайцева увезли в реанимацию
© РИА Новости

Как утверждает канал, состояние Зайцева-младшего ухудшилось на фоне тяжелой анемии и борьбы с онкологическим заболеванием. По информации Mash, 64-летнему Зайцеву необходимо переливание крови.

В феврале 2024 года СМИ писали, что врачи заподозрили у Егора Зайцева онкологическое заболевание и диагностировали еще несколько болезней. Во второй половине марта его госпитализировали, но выписали через несколько дней.

Модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля 2023 года. Ему было 85 лет.

Общество
Егор Зайцев
Вячеслав Зайцев
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