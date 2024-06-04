Сына Вячеслава Зайцева увезли в реанимацию

Telegram-канал Mash сообщает, что сына модельера Вячеслава Зайцева Егора госпитализировали в тяжелом состоянии. По данным Mash, он попал в одну из московских реанимаций.

© РИА Новости

Как утверждает канал, состояние Зайцева-младшего ухудшилось на фоне тяжелой анемии и борьбы с онкологическим заболеванием. По информации Mash, 64-летнему Зайцеву необходимо переливание крови.

В феврале 2024 года СМИ писали, что врачи заподозрили у Егора Зайцева онкологическое заболевание и диагностировали еще несколько болезней. Во второй половине марта его госпитализировали, но выписали через несколько дней.

Модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля 2023 года. Ему было 85 лет.