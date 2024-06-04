Семья Блиновских пытается продать находящуюся под арестом квартиру

Семья «королевы марафонов» Елены Блиновской пытается продать квартиру в элитном ЖК в Москве, которая находится под арестом. Еще одну квартиру родственники блогера хотят сдать в аренду за 250 тысяч в месяц, пишет Telegram-канал SHOT.

Весной 2023 года Елена Блиновская, получившая известность благодаря «марафонам желаний», стала фигуранткой дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. В марте следователи предъявили Елене Блиновской и ее мужу Алексею Блиновскому обвинения в легализации 706 из 906 млн рублей сокрытых налогов. Блиновскую поместили под домашний арест, но позже суд ужесточил ей меру пресечения, отправив в СИЗО.

Имущество пары было арестовано. Однако адвокат Блиновской заявляла, что началась процедура снятия ареста с имущества блогера и ее родственников для погашения задолженности перед налоговой службой.

По данным Telegram-канала SHOT, родственники «королевы марафонов» являются собственниками двух квартир в элитном жилом комплексе «Донской Олимп» на Серпуховском валу в Москве. Одну их них – трехкомнатную в 88,6 квадрата на втором этаже – они намерены продать за 69 миллионов рублей. Потенциальный покупатель за эту сумму получит гостиную с обеденной зоной, две большие гардеробные, две ванные комнаты и дорогую мебель.

Муж Блиновской вернулся в воинскую часть

Еще одна квартира, также с ремонтом и мебелью, предназначена под сдачу в аренду. Это также трешка, но площадь ее больше - 120 кв. метров. Ее владельцами являются двое несовершеннолетних сыновей Блиновских Мирон и Всеволод, а также отец блогера.

«Желающим пожить в просторной квартире детей Блиновской с двумя спальнями и дизайнерским ремонтом в светлых тонах придется ежемесячно платить по 250 тысяч рублей», - отмечает канал.

При этом источники SHOT подчеркнули, что все имущество, которое было арестовано в рамках дела Блиновской, продолжает находиться под арестом, информация о его снятии не соответствует действительности.