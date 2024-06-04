Депутат Госдумы Ирина Филатова (КПРФ) предложила ввести обязательные требования к концертным костюмам артистов на некоторых мероприятиях, сообщает ТАСС. С такой инициативой она выступила на фоне скандала вокруг певицы Ольги Бузовой.

Бузова 1 июня выступила на VK Fest в Башкирии. Ее костюм раскритиковал местный депутат Рустем Ахмадинуров, заявив, что она «выступила очень неуместно, вызывающе, не понимая традиции региона». Позже в Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что получили жалобы на «откровенный наряд» певицы и начали проверку.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сравнила выступление Бузовой в День защиты детей с «голой вечеринкой» Анастасии Ивлеевой. Мизулина задалась вопросом, «зачем так провоцировать людей, особенно в регионе, где много верующих».

Бузова принесла извинения всем, кто счел ее костюм оскорбительным, подчеркнув, что «живет и работает во благо Родины». В то же время она отметила, что у фестиваля было возрастное ограничение.

Депутат Ирина Филатова направила письмо российскому министру культуры Ольге Любимовой, предложив ввести требования к костюмам артистов на мероприятиях без возрастных ограничений. По мнению депутата, такие меры нужны, так как не все артисты «осознают влияние собственного поведения и выступлений на широкую публику».