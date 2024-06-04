Что будет с имуществом экс-замминистра обороны Иванова

Арестованное имущество бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова может быть возвращено ему после вынесения приговора. Об этом рассказал ТАСС адвокат Эдуард Исецкий.

О задержании Тимура Иванова, курировавшего военно-строительный комплекс, стало известно вечером 23 апреля. Глава Минобороны России Сергей Шойгу отдал приказ об отстранении его от занимаемой должности. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор для получения взятки в виде оказания услуг при проведении работ для нужд министерства. По словам представителя защиты, Иванову вменяют взятку в размере примерно миллиарда рублей. Принадлежащее ему имущество было арестовано.

По словам адвоката Эдуарда Исецкого, есть две возможности для снятия ареста с имущества обвиняемого по уголовному делу.

«В первом случае при вынесении приговора и после вступления его в законную силу, тогда суд отдельно укажет это в тексте приговора. Во втором случае снять арест возможно, только доказав отсутствие сопричастности обвиняемого к арестованному имуществу», - пояснил он.

При этом суд в рамках дела может арестовать также имущество родственников обвиняемого. И в таком случае необходимо продлевать арест каждые три места.

«Снять данный арест можно, только доказав отсутствие сопричастности обвиняемого к арестованному имуществу этих людей», - отметил Эдуард Исецкий.

Ранее стало известно, что арест наложен на имущество близких и родных Тимура Иванова. Его адвокат Мурад Мусаев уточнял, что арест наложили даже на банковские счета родителей экс-чиновника, на которых было всего по десять тысяч рублей. При этом сожительница бывшего замминистра Мария Китаева в мае переоформила принадлежащие ей MINI Cooper S и Mercedes-Benz CLS 2021 года выпуска на других владельцев, отмечает «Комсомольская правда».

Иванову грозит до 15 лет лишения свободы, по решению суда он арестован до 23 июня. Также по делу о взятках силовики задержали начальника главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. А 17 мая по делу о мошенничестве был арестован бывший командующий 58-й общевойсковой армией, генерал-майор Иван Попов.