Львова-Белова заявила о скором прекращении усыновления детей из РФ иностранцами

В ближайшем будущем иностранцы перестанут усыновлять российских детей. Об этом говорится в докладе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой о ее деятельности за прошлый год.

В документе указывается, что с начала СВО доля иностранного усыновления в РФ относительно отечественного значительно снизилась и продолжает снижаться. Так в 2023 году было усыновлено на 89% меньше детей, чем в 2022 году (шесть детей в 2023 году, 57 детей в 2022 году). В основном в 2023 году российских детей усыновляли граждане Италии и Франции, с которыми у РФ заключены договоры о сотрудничестве в области усыновления.

«Как представляется, складывающаяся международная обстановка и обусловленные ею существенные изменения в двухсторонних отношениях с западными странами в конечном итоге приведут к полному прекращению иностранного усыновления российских детей в ближайшем обозримом будущем», — отмечается в тексте доклада.

Ранее Львова-Белова призвала власти РФ ввести в детских садах обязательную и бесплатную культурно-языковую программу для детей мигрантов, а также открыть на базе общеобразовательных организаций адаптационные курсы для детей, не владеющих русским языком.