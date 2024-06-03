«Мисс Болгария» с украинскими корнями лишилась титула

Елизавету Кравец, которая имеет украинские корни, лишили титула «Мисс Болгария» за невыполнение обязательств. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на организаторов конкурса в соцсетях.

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Отмечается, что Кравец признали самой красивой девушкой Болгарии в сентябре 2023 года в возрасте 17 лет.

«Глава организации "Мисс Болгарии" с сожалением объявляет, что решил лишить короны действующую победительницу», — говорится в заявлении.

Решение связано с невыполнением Кравец обязательств и участием в деятельности, которая противоречит ценностям организации конкурса. По мнению организаторов «Мисс Болгария», эти нарушения нанесли ущерб репутации, имиджу и престижу конкурса. При этом они не уточнили, о чем именно идет речь. Предположительно, дело в контракте, который подписывают победительницы конкурса. Он предполагает их участие в рекламных или благотворительных мероприятиях фирмы-организатора в течение года.

Кравец живет в Болгарии с семи лет. Ее отец — украинец, а мать — болгарка украинского происхождения.