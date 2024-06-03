Жильцам элитного ЖК в Москве пришлось раскладывать лед в квартирах из-за жары

Жильцам элитного московского ЖК пришлось раскладывать лед и развешивать мокрые полотенца по помещениям из-за сломанного кондиционера. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

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Речь идет о ЖК бизнес-класса Aquatoria на Ленинградском шоссе. По словам жильцов, в доме сломана централизованная система кондиционирования. Кондиционеры не работают из-за сгоревшей платы внутреннего блока. В управляющей компании утверждают, что необходимый материал уже заказан, однако ремонт не начинается уже три месяца.

Местные жители пожаловались на особенно тяжелые условия в жару. В квартирах с панорамными окнами температура воздуха достигает плюс 31 градуса, находиться в таком помещении практически невозможно. Из-за конструкции дома жильцы не могут открыть форточки для проветривания.

«Со мной живет кот породы экзот, у которого температура тела доходит до 40 градусов. Дошло до того, что нам приходится развешивать мокрые полотенца и раскладывать лед», — поделился один из жильцов.

Ранее стало известно, что Москва сравнялась с Дубаем по объемам строительства жилых небоскребов. В обоих городах в стадии строительства и реализации находится по шесть миллионов квадратных метров недвижимости в высотных зданиях. При этом средняя площадь квартиры в ОАЭ на 45 «квадратов» больше, чем в столичных башнях, а основной спрос приходится на крупноформатные однокомнатные лоты и студии.