Высадившего на МКАД ветеранов СВО таксиста накажут

В Москве владелец парка решил уволить таксиста после того, как у водителя возник конфликт с участниками СВО. Об этом сообщает ИА "Регнум".

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В беседе с журналистами мужчина сообщил, что накажет работника. Соответствующее решение он принял, так как сотрудник нарушил регламент.

"Буду расторгать с ним договор, не буду работать с ним и машину, наверное, сниму с учета, аннулирую лицензию", – поделился владелец таксопарка.

По его словам, в день произошедшего водитель заявил, что высадил пассажиров из-за того, что те якобы были пьяными.

Московский таксист высадил участников СВО после слов о теракте в «Крокусе»

Инцидент произошел уже после того, как участники СВО вызвали машину и сели в приехавший автомобиль. Во время поездки они, по словам одного из мужчин, затронули тему теракта в "Крокус Сити Холле". В этот момент водитель потребовал отменить поездку, после чего открыл заднюю дверь и попытался вытащить одного из пассажиров.