Все спектакли с участием умершего в 34 года актера Дмитрия Липинского отменены

Ряд ближайших постановок Театра "Студия театрального искусства" отменен, об этом сообщили 3 июня в его пресс-службе.

"Спектакли "Три сестры" 7 июня, "Записки покойника" 8 июня, "Лабардан-с" 9 июня, "Мастер и Маргарита" 11 июня, "Один день в Макондо" 16 июня не состоятся", - рассказали в театре. Купленные в кассе театра билеты можно вернуть, если билеты были куплены на сайте СТИ, деньги вернутся автоматически в течение недели. "Надеемся на ваше понимание", - подытожили в пресс-службе.

Дмитрий Липинский, один из ведущих актеров театра, скончался на 35-м году жизни.

Прощание с Липинским состоится 7 июня в 11.00 в его театре. Похороны - в тот же день на Хованском кладбище.

По предварительным данным, Дмитрий мог покончить с собой.