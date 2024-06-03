В Москве прошел “это лето фестиваль”

1 и 2 июня в саду «Эрмитаж» впервые прошёл «это лето фестиваль» — новый проект для всей семьи от Московского Центра Урбанистики, который погрузил людей разных поколений в общую городскую среду. На фестивале мир взрослых встретился с детскими беззаботностью и открытостью, и каждый смог найти занятия по интересам: от танцев под выступления хедлайнеров до прослушивания лекций и участия в мастер-классах.

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Поддержать основателя фестиваля, Сергея Капкова, собрались: Антон Беляев, Аркадий Новиков, Гоша Карцев, Ольга Карпуть, Андрей Артемов, Ксения Соловьева, Ян Яновский, Маша Федорова, Андрей Жидковский, Варвара Веденеева, Дмитрий Викулин, Ирина Горбачева, Катя IOWA, Наталья Стрешинская, Полина Подплетенная, Савва Савельев, Елена Крыгина, Сергей Бондарчук, Надежда Михалкова, Алексей Киселев и Маруся Фомина, Анастасия Винокур, Стелла Аминова, Федор Елютин, Таня Геворкян, Сердар Камбаров и многие другие.

За атмосферу и наполнение танцпола энергией отвечали FEDUK, Тося Чайкина, группы «ХЛЕБ», CREAM SODA, «Сироткин», NEMIGA и другие артисты.

Гости стали не только наблюдателями, но и непосредственными участниками фестиваля. Музыкальную импровизацию и представление организовала команда фестиваля Джаста Фофанова — школьного направления Дома культуры «ГЭС-2», а в беседке «Переделкино» расположился настоящий поэтический клуб.

Поймать свой «дзен» получилось у принимающих солнечные ванны в антистрессовом сухом бассейне в зоне СберПремьер. Там же прошли мастер-классы для детей, показы мультфильмов под открытым небом, а взрослые могли сыграть в петанк, большую дженгу и мини-гольф.

Ещё одним медитативным местом фестиваля стала vip-лаунж зона с 6-метровой «цифровой рекой» от Главстроя, здесь гости могли ощутить, как это — жить у большой воды, оставаясь в центре мегаполиса. И пока одни наслаждались терапевтическим эффектом течения реки от проекта «Береговой», другие старались запечатлеть все значимые моменты этого дня в необычной зоне от сервиса печати фотокниг «Периодика», которая превратила фестиваль в калейдоскоп красочных воспоминаний.

Одной из самых оживленных локаций фестиваля стал лекторий «Жизнь в большом городе» от проптех компании «Самолет» и медиахолдинга Independent Media. На протяжении двух дней здесь проходили паблик-токи, в которых спикеры обсуждали изменения в различных сферах жизни и то, как они повлияли на запросы современных городских жителей. Гости фестиваля узнали больше про мужские и женские источники ресурса, воспитание, образование, где в городе найти комфортную среду для жизни и с помощью каких финансовых инструментов можно приблизить свои цели. Вдохновились и пошли жить свою лучшую жизнь.

«Это лето фестиваль» — это яркий старт лета и красноречивое напоминание о том, как важно находить время для себя и своей семьи и наслаждаться каждым моментом жизни, даже если вы находитесь в самом сердце мегаполиса.