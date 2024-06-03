19 июня группа «Танцы Минус» даст большой концерт на крыше ROOF PLACE

19 июня клуб «Космонавт» приглашает на большой опен-эйр концерт «Танцы Минус». Группа выступит на крыше ROOF PLACE с видом на Финский залив.

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Каждое лето по традиции, сложившейся несколько лет назад, клуб “Космонавт” проводит концерты на открытых площадках в городе. Одним из таких мероприятий нового летнего сезона станет концерт группы «Танцы Минус» 19 июня на крыше ROOF PLACE в Брусницын-квартале.

«Танцы Минус», пожалуй, не нуждаются в представлении. Группа основана в 1995 году бессменным фронтментом коллектива, поэтом и композитором Вячеславом Петкуном, который по сей день остается одной из самых ярких и нестандартных фигур отечественной сцены. Поклонники любят «Танцы Минус» прежде всего именно за творчество: за любимые песни, которые навсегда отпечатались в памяти нескольких поколений, за харизму, какой нет ни у их последователей, ни у подражателей.

За 20 лет существования группа создала несколько десятков радийных хитов, выпустила 11 альбомов. Песни группы звучат в саундтреках к культовым фильмам. В летнюю концертную программу войдут песни из последних релизов группы «С5етель» и «Круги», а также давно всем полюбившиеся хиты. Только представьте: «Половинка», «Город» и «Цветут цветы», неповторимый голос Вячеслава Петкуна, лето, закат, крыша и поющие хором вы!

“Космонавт” приглашает на этот и другие опен-эйр сезона. С мая по август клуб организует концерты Rock Privet, Хелависа, Юля Паршута и Марк Тишман, Пилот, Крематорий, Ундервуд на самых крутых летних площадках города. Подробное расписание - на сайте.