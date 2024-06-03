Симоньян посмеялась над Клуни на фоне скандала с журналистами

Главред телеканала RT Маргарита Симоньян высмеяла в своем Telegram-канале голливудского актера Джорджа Клуни.

Накануне директор по юридическим вопросам проекта Docket фонда Клуни Анны Нейстат сообщила, что организация добивается выдачи в Европе закрытых ордеров на арест российских журналистов.

«Джордж Клуни заявил, что никто никого не собирался преследовать. По его словам, сотрудница фонда просто «неправильно выразилась», а так его организация против журналистов не идет, даже если с ними не согласна», — отметила Симоньян.

Свою публикацию главред сопроводила мемом с «тонущим» Клуни и пояснением: «Звучит известная композиция Михаила Круга».

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что российские журналисты жестко отреагируют в том случае, если фонд начнет их преследование.