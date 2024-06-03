Группа «Пилот» выступит во Дворе Гостинки

28 июня клуб «Космонавт» приглашает на опен-эйр концерт группы «Пилот». Впервые группа выступит с большим летним концертом во Дворе Гостинки, где царит историческая и романтическая атмосфера. В общем, все как мы любим: особый шарм Петербурга, легкое сумасшествие и истинный рок-н-рольный размах!

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Летний концерт «Пилота» обещает стать во всех смыслах жарким: зрителя ждёт расширенная версия фестивальной программы с высоким содержанием хитов, в том числе тяжелых индастриал-нетленок, которые вы часто просите. Мы все помним, копим и в нужный момент, конечно, дарим вам.

Илья Кнабенгоф: «Лето — это время, когда можно вернуться в детство и просто расслабиться. Поэтому доставайте все свои коробки с хорошим настроением и несите их во двор Гостинки 28 июня. В самом начале разгара лета будем петь песни, водить хороводы на нашей летней рок-н-рольной дискотеке в родном городе на Неве! Это будут «золотые», проверенные временем боевики, все полюбившиеся вам за годы песни. Для нас это тоже будет в радость! До встречи!»

А формате под открытым небом заготовленный группой сет-лист прозвучит по-особенному тепло и вдохновляюще.

28 июня. Питер. Лето. Гостинка.

“Космонавт” приглашает на этот и другие опен-эйр сезона. С мая по август клуб организует концерты Хелависы, Танцы Минус, Юли Паршуты, Крематорий, Rock Privet, Ундервуд на самых крутых летних площадках города. Подробное расписание - на сайте.