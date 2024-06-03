В России до конца недели могут ввести режим ЧС

Режим ЧС федерального масштаба из-за заморозков может быть введен в России до конца недели. Об этом журналистам сообщила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.

"ЧС планируем ввести до конца недели, если МЧС проведет подкомиссию свою. И надеемся ввести. И после этого будем работать со страховыми компаниями", - сказала Лут.

По ее словам, размер ущерба в денежном эквиваленте пока не посчитан.

Ранее Лут в рамках российско-узбекистанских переговоров заявляла, что Минсельхоз России планирует ввести режим чрезвычайной ситуации федерального значения из-за ущерба урожаю на фоне заморозков.

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев сообщал, что возвратные заморозки в мае в разных регионах России привели к гибели более 1 млн га посевов, в том числе 850 тыс. га зерновых.