Еще один скандал с раздеванием учеников перед ЕГЭ произошел в России

Прокуратура Чувашии проверяет появившуюся в мессенджерах информацию о досмотре детей перед экзаменом вплоть до нижнего белья. Об этом со ссылкой на заявление надзорного ведомства пишет ТАСС.

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Ранее Telegram-канал «Чувашия без цензуры» заявил о жалобах школьников на то, что им якобы пришлось раздеться до нижнего белья, чтобы попасть на Единый государственный экзамен. Инцидент произошел в одной из школ Яльчикского округа и, по сообщению канала, сразу трое родителей обратились с заявлениями в правоохранительные органы.

«Проводится проверка данной информации», - отметили в региональной прокуратуре.

В свою очередь глава Минобразования Чувашии Дмитрий Захаров отметил, что назначено служебное разбирательство, «чтобы или подтвердились, или были опровергнуты» эти сведения.

«Расследование будет проходить в тесном взаимодействии с прокуратурой (…), чтобы дать правовую оценку данным событиям», - подчеркнул министр.

Ранее ученики в Воронеже пожаловались на досмотр, который им устроили на входе в учебное заведение перед сдачей ЕГЭ по русскому языку. Они утверждали, что из-за срабатывающих металлодетекторов девочек заставляли снимать украшения и обувь, а после сотрудники предположили, что причиной стали «косточки» в бюстгальтере. Одна из выпускниц рассказала СМИ, что вынуждена была снять нижнее белье, чтобы пройти рамку». При этом, по данным Минобразования Воронежской области, в результате проверки, в том числе видеокамер, не было обнаружено подтверждения этим жалобам.