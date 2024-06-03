Мигрант объяснил высадку из такси говоривших про «Крокус» участников СВО

Таксист Аипбек Латипов, высадивший говоривших о специальной военной операции (СВО) и теракте в концертном зале «Крокус» пассажиров, отказался от заказа, так как опасался за безопасность сделки. Это следует из публикации портала «Регнум».

Латипов объяснил изданию, что севшие к нему в такси мужчины были пьяны и неадекватны, а кроме того, выбрали конечной точкой поездки адрес, находившийся в 100 километрах от места старта. В ходе поездки они изменили способ оплаты на наличные и таксист сообщил пассажирам, что вынужден прекратить поездку.

«Неизвестно было — заплатят они в итоге или нет (...) Я как надо попросил: вызовите другое такси. Они сразу начали орать, быковать на меня. Они начали бить меня», — рассказал изданию о причинах высадки мигрант.

По его словам, контекст, в котором упоминались СВО и теракт в «Крокусе», был тревожным: пассажиры делали ксенофобские ремарки о мигрантах, зарабатывающих в России, несмотря на события в стране.

Высадившего на МКАД ветеранов СВО таксиста накажут

По версии пассажиров такси, водитель неожиданно остановил автомобиль на МКАД. После этого он потребовал, чтобы пассажиры покинули салон. После их отказа таксист выбежал на проезжую часть и позвал на помощь двух таксистов — «таких же его собратьев», как выразился один из россиян.