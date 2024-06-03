Суд вернул иск челябинского экс-губернатора к Малахову и «России 1»

Пресненский суд Москвы отказался рассматривать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации на 100 миллионов рублей, поданный челябинским эксшубернатором и основателем «Макфы» Михаилом Юревиче к авторам шоу «Малахов» и телеканалу «Россия 1». Заявление возвращено истцу, следует из базы судебных дел.

«Иск о защите чести, достоинства, деловой репутации к средствам массовой информации поступил 13 мая. Ответчиками были заявлены Малахов А.Н., СМИ-Телеканал „Россия 1“, СМИ-ФГУП „Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания“, Сетевое издание „Смотрим“. Решение о возвращении заявления принято на том основании, что дело не подсудно данному суду», — пояснили URA.RU в суде.

Юристы Юревича требовали признать прозвучавшие на шоу сведения не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца и опровергнуть их.

«Указанная телепрограмма по своей направленности носила характер, порочащий личность истца и его доброе имя, с целью подрыва его добросовестности в условиях предъявления Генпрокуратурой РФ исковых требований об изъятии 100% акций АО „Макфа“ и других активов, принадлежащих членам семьи истца и иным гражданам», — говорилось в тексте заявления.

Иск Генпрокуратуры о взыскании в пользу государства акций предприятий «Макфы», расположенных в Челябинской, Свердловской, Курганской и иных областях РФ поступил в Центральный районный суд Челябинска 28 марта. По мнению ведомства, бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку его владельцы занимались им, будучи представителями органов государственной власти. В ходе дальнейшего разбирательства адвокаты холдинга сообщили, что экс-владельцы компании готовы выкупить у государства ее активы, а также ежегодно жертвовать 1 млрд рублей на нужды СВО. Однако 8 мая иск был полностью удовлетворен. Адвокаты Юревича, покинув зал заседаний, заявили, что решение будет обжаловано в вышестоящих инстанциях, поскольку принято со множеством нарушений.