Сбылось последнее пророчество актрисы Рины Зеленой

Актриса Рина Зеленая известна поклонникам советского кино по ролям в «Приключениях Буратино», а также в серии фильмов о Шерлоке Холмсе. Она ушла из жизни, находясь в доме престарелых, куда попала по собственной инициативе. Перед кончиной, как пишет aif.ru, знаменитость произнесла фразу, ставшую пророческой.

Чтобы не быть обузой детям после смерти супруга, Зеленая отправилась в Дом ветеранов кино. Несмотря на переселение и невзгоды, Рина продолжала относиться к себе иронично.

Например, как то раз актриса пошутила, что ее обязательно наградят за заслуги в кинематографе, но произойдет это лишь за 40 минут до смерти. И Зеленая оказалась почти права: ей присолили звание народной артистки СССР за несколько часов до ее кончины.

Ранее сообщалось, что основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский в 2018 году сделал предсказание о назначении нового министра спорта России. Им стал, как и говорил политик, Михаил Дегтярев.