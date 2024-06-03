ЕГЭ по физике 2024: что можно брать на экзамен, даты, изменения

ЕГЭ по физике — это один из необязательных экзаменов, который известен своей сложностью. В 2024 году школьникам нужно будет решить 26 заданий, что на четыре меньше, чем в 2023 году. Пройдет экзамен 4 июня. URA.RU приводит даты проведения, структуру и изменения в ЕГЭ по физике в 2024 году, а также напомнит, что нужно взять с собой на экзамен.

Когда состоится экзамен

В 2024 году основной экзаменационный период начнется 23 мая. ЕГЭ по физике пройдет 4 июня. Для одиннадцатиклассников, которые пропустили экзамен по уважительной причине, предусмотрен резервный день — 21 июня.

Какие изменения в ЕГЭ по физике в этом году

В 2024 году экзамен по физике был изменен: количество заданий сократилось с 30 до 26. В частности, убрали задания на распознавание графических зависимостей, два задания по механике и электродинамике и одну расчетную задачу.

Также уменьшилось число проверяемых элементов содержания, что упростило подготовку. Максимальное количество первичных баллов снизилось с 54 до 45, увеличивая их вес и делая ошибки более критичными для выпускников.

Как выставляют баллы

Оценка выполнения экзамена по физике происходит двумя способами: автоматическая проверка заданий в первой части и анализ развернутых ответов экспертами во второй части. В первой части задания 1—4, 7—8, 11—13, 16, 19 и 20 оцениваются по одному баллу за верную последовательность символов, кроме задания 20.

Задания 6, 10, 15 и 17 могут принести два балла при правильном ответе без ошибок: если все символы в ответе стоят на своих местах без пропусков, лишних цифр и букв. Задания на множественный выбор (5, 9, 14, 18) также оцениваются по два балла за правильные варианты ответов. Они предполагают два или три верных ответа, при этом порядок символов в них значения не имеет.

Во второй части работы задания ценятся выше: за задания 22 и 23 начисляют по два балла, за 21, 24 и 25 — по три балла, а за задание 26 — четыре балла. Максимальное количество баллов на ЕГЭ по физике — 45. Для сдачи экзамена необходимо набрать от 10 баллов, а для поступления в вуз требуется от 12 до 45 баллов.

Что можно и нельзя брать с собой на экзамен

На экзамене нужен паспорт, черные гелевые ручки, и, при необходимости, вода, лекарства и медицинские средства. Допускается использование калькулятора для вычисления тригонометрических функций, но другие гаджеты и методические материалы запрещены. Для выполнения работы выпускнику будет предоставлен черновик. Записанные в нем ответы при проверке не учитываются.