Народного артиста Ицкова госпитализировали на гастролях в Омске

Народный артист России Юрий Ицков, который в составе труппы санкт-петербургского театра на Васильевском находится на гастролях в Омске, был госпитализирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

© .kino-teatr.ru

"В ночь с 30 на 31 мая народный артист России Юрий Леонидович Ицков был экстренно госпитализирован. На сегодняшний день он остается под наблюдением врачей, но состояние стабильное и его жизни ничего не угрожает", - сказали в пресс-службе.

На гастролях Ицков должен был принять участие в спектакле "Мещане" по пьесе Максима Горького, где он исполняет роль Василия Бессеменова. "Мы приносим свои извинения всем зрителям, которые купили билеты на этот спектакль. Он будет заменен на "Провинциальные анекдоты". В свою очередь омичам обещаем, что после того как Юрий Леонидович поправит свое здоровье, мы привезем вновь спектакль "Мещане" на омскую сцену", - подчеркнули в театре.

Юрий Ицков родился в Москве в 1950 году. Он работал в Иркутском драматическом театре имени Н. П. Охлопкова (с 1971 по 1979 г.), в Омском академическом театре драмы (по 2001 год). С 2001 года - актер театра на Васильевском. Снялся в ряде российских сериалов.