У РАН возникли вопросы к школьным учебникам

Глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников рассказал, что РАН начнет проводить экспертизы школьных учебников, ко многим из которых у академиков «есть вопросы». Об этом он сообщает РБК.

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Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко и несколько сенаторов ранее разработали поправки в федеральные законы об образовании и РАН, закрепляющие участие академии наук в экспертизе учебников и учебных пособий. РАН проводила научную экспертизу учебников до 2019 года.

По словам Красникова, вопросы РАН касаются и учебников истории, которые «очень быстро меняются», и учебников по техническим и другим специальностям. Он подчеркнул, что будет проходить открытое обсуждение с участием членов РАН, где каждый ученый сможет высказаться.

Красников напомнил, что экспертная функция возложена на РАН законом. По мнению главы академии, ученые должны выяснить, как содержание учебников соотносится с современным пониманием науки по разным предметам.

Глава РАН добавил, что очень важно определить, какие сопутствующие знания школьник должен получить, чтобы освоить предмет. Он подчеркнул, что именно РАН может комплексно подойти к этому вопросу, так как в академии есть все направления науки - медицина, биология, психология и другие.

«Мы готовы в комплексе посмотреть, в состоянии ли подрастающее поколение со своей психикой, со своими возрастными особенности освоить тот или иной предмет в таком объеме. <…> Многие испугались и думают, что академия наук собирается чуть ли не лицензии выдавать на издание учеников, но этого в наших предложениях нет», - подчеркнул Красников.

Он добавил, что финальное решение о выпуске учебников будет принимать не РАН, но в случае несогласия с экспертизой учредителям придется «брать на себя ответственность со всеми вытекающими последствиями». Глава РАН отметил, что пока в академии ждут документов, которые законодательно закрепят ее участие в экспертизе.