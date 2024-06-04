Собчак рассказала об операции для изнасилованного мальчика

Мальчик из Тувы, который подвергся групповому неоднократному изнасилованию, успешно провели операцию. Теперь впереди — привлечение всех причастных к этому преступлению к ответственности. Об этом во вторник, 4 июня, сообщила телеведущая Ксения Собчак.

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Журналистка рассказала, что доктор прогнозирует примерно неделю реабилитации и заживления. Однако благодаря лазерной операции удастся полностью восстановить все функции прямой кишки. После того, как мальчик окрепнет, он с мамой, Собчак и ее сыном Платоном поедет в парк развлечений — по словам журналистки, все дети очень ждут этой поездки.

Телеведущая отметила, что теперь, когда все в безопасности, а здоровье ребенка постепенно восстанавливается, она планирует добиться «возмездия». Собчак потребует проверить всех причастных — не только самих насильников, но и следователей и судмедэксперта.

— Сегодня мы с Айзой (мамой пострадавшего мальчика. — прим. «ВМ») очень волновались, был непростой день, ее сыну сделали операцию. Прошла успешно. Спасибо Богу за все, — написала Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».



Журналистка обеспечила семье безопасность, а затем поделилась информацией, что перевезла семью в Москву. Она устроила мальчика в лучшую больницу, где проходит лечение сама вместе с сыном.