Аскольд Запашный рассказал о травме дочери

Старшая дочь Аскольда Запашного Ева упала с лошади и сломала ногу. Ей предстоит лечиться месяц, сообщает 5-tv.ru.

Об инциденте рассказал отец пострадавшей. По его словам, во время выступления в цирке Ева выполняла элементы джигитовки, лошадь поскользнулась и упала. Нога наездницы оказалась между животным и манежем. В итоге девушке диагностировали переломы трех костей стопы.

Аскольд Запашный отметил, что сейчас дочь хорошо себя чувствует, ей наложили гипс, около месяца уйдет на восстановление.

На дочь Аскольда Запашного упала лошадь в цирке

Еще один представитель цирковой династии, Эдгард Запашный опубликовал видео с моментом падения Евы. На кадрах видно как конь с наездницей мчится по манежу, но не успевает сделать даже один круг и падает, придавив ногу девушки.