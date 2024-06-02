Названа причина смерти актера Липинского

34-летний актер Дмитрий Липинский, найденный мертвым в своей квартире, мог покончить с собой. Артиста обнаружили после вскрытия двери в жилое помещение. За несколько дней до этого с ним не смогли связаться коллеги из московского театра "Студия театрального искусства".

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Известно, что последним, кто видел мужчину живым, мог быть курьер. Он привез актеру заказ с едой утром 30 мая. По предварительным выводам экспертов Дмитрий Липинский ушел из жизни добровольно, сообщает MK.RU. Уточняется, что артист был замкнутым человеком, недавно поссорился с лучшим другом. Кроме того, он принимал по советам специалистов лекарственные средства на основе лития и был уверен, что страдает биполярным расстройством.

Актера Дмитрия Липинского нашли мертвым в его квартире в Москве

Кроме театра (постановки "Три сестры", "Мастер и Маргарита", где Липинский играл Пилата), актер также снимался в сериалах. Известность получил после роли Андрея Кожемякина в биографическом сериале "Петр Лещенко. Все, что было...".