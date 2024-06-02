В Калининграде затопило магазины

Проливные дожди в воскресенье, 2 июня, обрушились на Калининград. Вода затопила несколько улиц областного центра. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видео по лестницам льются потоки воды, на затопленных улицах города стоят автомобили.

В следующей части ролика показан зал одного из торговых центров. С потолка стекает вода, распространяется по полу. На заднем плане виден рекламный плакат с надписью «Море идей для отдыха».

На кадрах других роликов, опубликованных очевидцами, заметно, что часть машин пострадала не только от воды, но и от града — на кузовах и стеклах отчетливо видны отметины.

Журналисты отметили, что вода подтопила подвалы, скопилась в соборе на острове Канта, сказалась на движении общественного транспорта.

По данным метеорологов, дожди в регионе не прекратятся до самого вечера.