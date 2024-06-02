Умерла актриса Инна Алабина

Заслуженная артистка России, актриса Театра имени Евгения Вахтангова Инна Алабина умерла в возрасте 84 лет, сообщил театр в своем Telegram-канале.

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О дате и времени прощания сообщат позднее. Коллеги выразили соболезнования родным и близким актрисы.

"Не стало заслуженной артистки России, человека, посвятившего всю свою жизнь Вахтанговской сцене - Инны Ильиничны Алабиной (25.07.1939 - 02.06.2024). Ее неповторимая индивидуальность - сочетание хрупкой женственности и озорного мальчишеского задора - стали определяющими для многих образов, созданных актрисой", - говорится в сообщении.

Алабина родилась 25 июля 1939 года в Москве. После окончания театрального училища была принята в труппу Театра им. Евгения Вахтангова. Среди созданных актрисой образов на сцене - Гек Финн и Том Сойер в "Приключениях Гекльберри Финна", Солдатик в "Планете надежды", Зелима в "Принцессе Турандот", Ира в "Антонии и Клеопатре", Кормилица в "Медее", Юзя в постановке "Дамы и гусары", Матрена в "Женитьбе Бальзаминова" и другие работы. Инна Алабина также снималась в кино, например, зрители могут увидеть ее в фильмах "Треугольник", "Золушка", "Иркутская история".