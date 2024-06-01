Миронов объяснил, чем российская наука обязана Чилингарову

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов сообщил NEWS.ru, что с прискорбием узнал о смерти Артура Николаевича Чилингарова, выдающегося полярного исследователя и ученого. По мнению политика, его вклад в изучение Арктики и Антарктики неоценим, а его мужество и преданность стране и делу вдохновляли целые поколения исследователей.

Артур Николаевич был настоящим героем нашего времени, человеком невероятной силы воли и духа. Его экспедиции и научные открытия расширили наши знания о самых суровых уголках планеты и навсегда изменили представления о полярных регионах, — заявил глава политической силы.

Сергей Миронов также выразил искренние соболезнования семье, друзьям и коллегам Артура Чилингарова. По мнению политика, его жизнь была наполнена великими делами и оставила незабываемый след в истории.

В Госдуме назвали причину смерти Чилингарова

1 июня стало известно, что в возрасте 84 лет скончался советский и российский полярник, исследователь Арктики и Антарктики, ученый-океанолог и парламентарий Артур Николаевич Чилингаров. Он известен как первопроходец благодаря многочисленным смелым экспедициями и достижениям. Как указано в его официальной биографии, первопроходец, самоотверженный исследователь Арктики и Антарктики, профессор, доктор географических наук, он внес существенный вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана.