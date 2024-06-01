В Петербурге третья декада мая стала самой жаркой за все наблюдения

Последняя декада мая в Санкт-Петербурге стала самой жаркой за все инструментальные метеонаблюдения. Средняя температура воздуха в этот период на градус перекрыла рекорд 135-летней давности, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

"Температура воздуха плюс 19,8 градуса третьей декады мая 2024 года на градус перекрыла рекорд 1889 года и стала самой жаркой в Санкт-Петербурге за весь ряд наблюдений", - отметил синоптик в своем Telegram-канале.

30 мая была отмечена самая теплая ночь, а также самые теплые сутки в целом за весь ряд инструментальных наблюдений в городе. "31 мая ночная температура не стала самой теплой, днем рекорда тоже не получилось, а вот среднесуточная температура за этот день перекрыла предыдущий максимум на 0,3 градуса.

Теперь новые самые теплые сутки 31 мая в Санкт-Петербурге со средней температурой плюс 23 градуса", - добавил Колесов.

По словам синоптика, жара в Петербурге постепенно спадет на следующей неделе. В начале недели температура воздуха опустится с плюс 25 до плюс 20 градусов, а в дальнейшем даже до плюс 15 градусов.

"Влияние на погоду нашего региона на следующей неделе будут устойчиво оказывать циклонические образования, поэтому все летние погодные явления сохранятся, кратковременные дожди, местами ливни с грозами и градом. Воздушная масса во второй половине недели станет прохладнее, облаков будет много, поэтому и температура воздуха понизится", - пояснил синоптик.