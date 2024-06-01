В Госдуме назвали причину смерти Чилингарова

Депутат Госдумы, полярный исследователь Артур Чилингаров ушел из жизни после продолжительной и тяжелой болезни, сообщил в своем Telegram-канале вице-спикер ГД Сергей Неверов (фракция "Единая Россия").

"После продолжительной, тяжелой болезни ушел из жизни легендарный человек - Артур Чилингаров. Герой Советского Союза, Герой России, ученый с мировым именем, депутат Государственной думы - это все о нем", - написал Неверов.

По его словам, Чилингарова отличали "потрясающее чувство юмора, эрудиция, мужество, сострадание, стремление к познанию нового".

Названы дата и место прощания с Артуром Чилингаровым

"Его смерть - невосполнимая утрата. Он всегда будет жить в сердцах тех, кому посчастливилось с ним работать, дружить, общаться", - заключил вице-спикер.

О смерти Чилингарова сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Чилингарову было 84 года, он был депутатом Госдумы семи созывов, включая нынешний, Герой Советского Союза, Герой России, исследователь Арктики и Антарктики.