Правила трудоустройства инвалидов изменятся с сентября

В России около трети людей с инвалидностью в трудоспособном возрасте имеют работу. Государство содействует инвалидам в поиске работы, в том числе обязывает работодателей квотировать рабочие места. С 1 сентября 2024 года будет действовать новый порядок выполнения таких квот. Соответствующее постановление Правительства опубликовано на официальном портале правовых актов. Что изменят в трудоустройстве людей с инвалидностью и какие вакансии предлагают компании, рассказывает «Парламентская газета».

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Если не нашлось желающих

С 1 января 2024 года в России действует новый закон о занятости. Глава 7 закона, посвященная занятости инвалидов, вступит в силу 1 сентября этого года. В числе прочего она регламентирует и минимальное количество рабочих мест, которое работодатели обязаны выделить для инвалидов. Устанавливают квоты регионы с учетом федеральных норм. Если в компании работает больше ста человек, квота составляет от двух до четырех процентов, а если от 35 до 100 человек — не более трех процентов. С 1 сентября правила будут иными: если в компании 35 сотрудников и больше, она выделит от 2 до 4 процентов рабочих мест для инвалидов.

Кабмин утвердил и новый порядок выполнения квоты для работодателей, который тоже вступает в силу с первого дня осени. Квоты будут рассчитывать не ежегодно, а ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Документ утверждает случаи, когда квоту сочтут выполненной. Например, если инвалид заключил трудовой договор непосредственно с работодателем. Можно заключить трудовой договор не напрямую с работодателем, а с другой организацией или ИП. Они, в свою очередь, заключают соглашение о трудоустройстве человека с компанией, которая должна выполнить квоту. Это позволяет выполнить обязательства даже тем работодателям, которые сами не могут создать рабочие места для инвалидов. Документ утверждает правила заключения такого соглашения.

Новые правила содержат и перечень случаев, когда компании освобождают от выполнения квоты:

если работодатель — общественное объединение инвалидов или образованная ими организация, при признании работодателя банкротом, при уменьшении количества сотрудников до числа, при котором квоту не устанавливают, если в службе занятости нет состоящих на учете безработных инвалидов, подходящих под вакансии работодателя, или если в субъекте нет организаций, готовых заключить с ним соглашение.

Один за двух

По новым правилам засчитывать квоту будут в зависимости от группы инвалидности сотрудника. Если работодатель принял специалиста с инвалидностью I группы, квоту засчитают за два рабочих места.

Мнение Всероссийского общества инвалидов и других общественных организаций по этому вопросу не было учтено, рассказал «Парламентской газете» зампредседателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.

«Это приведет к сокращению занятых людей с инвалидностью», — отметил депутат.

Работодатели, например, могут начать засчитывать уже трудоустроенных людей как исполнение двух квот.

Свою озабоченность общественные организации высказали кабмину, и зампредседателя правительства Татьяна Голикова дала поручение Минтруду мониторить ситуацию.

Инженеры и фармацевты

В российской экономике работает более 1,2 миллиона инвалидов и по квоте, и без нее, сказал Терентьев. При этом среди 11 миллионов людей с инвалидностью более 4 миллионов — люди трудоспособного возраста, то есть потенциал для привлечения людей есть.

Работодатели получают компенсацию затрат на оборудование рабочего места для людей с инвалидностью из Соцфонда, напомнила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Более того, за трудоустройство инвалидов работодатели получают господдержку в размере шести МРОТ. Это помогает обеспечить людям со ограничениями по здоровью нормальный образ жизни.

Для инвалидов предусмотрен специальный функционал на платформе занятости «Работа России». При поиске вакансий можно применять фильтры. Например, выбрать вакансию по квоте или учитывающую определенные ограничения здоровья — нарушение слуха, зрения и так далее. На портале есть вакансии инженера, фармацевта, медицинского работника, переводчика и так далее. Работодатели могут предоставлять и дополнительные гарантии, например жилье.