Дочь Аскольда Запашного госпитализировали в Москве

14-летнюю дочь художественного руководителя цирка на проспекте Вернадского Аскольда Запашного Еву госпитализировали в Москве с травмой ноги. Об этом сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости».

По информации издания, Ева упала с лошади в цирке. По предварительным данным, в результате инцидента она получила травму ноги. Пострадавшую госпитализировали.

Ранее народные артисты России Эдгард и Аскольд Запашные заявили, что им не раз угрожали на фоне их планов поехать в Донбасс. Это не повлияло на решение цирковой труппы осуществить поездку.

Ранее дрессировщиков обвиняли в жестоком обращении с животными. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил, что в случае подтверждения обвинений не исключено закрытие цирка на проспекте Вернадского.