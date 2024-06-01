Герман Греф пробежал «Зеленый марафон»

В первый день лета, 1 июня, Сбер проводит ставший уже традиционным «Зеленый марафон». Забеги на различные дистанции проходят в 60 городах России и принимают спортсменов различных возрастов, которые могут попробовать свои силы на разных дистанциях и провести время с семьей в специальных локациях для активного отдыха. Все регистрационные взносы участников марафона Сбер направляет в Благотворительный Фонд «Вклад в будущее» в поддержку развития инклюзивного образования детей в России: для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства.

В Москве «Зеленый марафон» ежегодно собирает тысячи участников. Забег с видом на кремлевские башни стартовал с соревнований в детских категориях, а продолжился выходом на старт желающих покорить одни из самых сложных дистанций в 10 километров, 21,1 километра и 42,2 километра. Глава Сбербанка Герман Греф также принял участие в марафоне. Он пробежал 4,2 километра и после дистанции подошел на несколько минут к прессе, чтобы поделиться впечатлениями от происходящего.

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«Для нас важно, что здесь происходит тимбилдинг. Мы бежим вместе всей командой. Задачи перед Сбером стоят серьезные, и дух определяет все. Дух людей сильнее стали. Важно его поддерживать»”, — отметил Герман Греф.

По его словам, особое значение марафону придает тот факт, что это мероприятие носит благотворительный характер и все участники чувствуют свою причастность к большому важному делу. «Формула, что мы бежим со смыслом, работает. Мы собираем деньги на лечение больных детей. На это момент мы собрали 27 миллионов, и, думаю, эта цифра еще увеличится», — заявил Герман Греф.

«Зеленый марафон» в текущем году проходит в одиннадцатый раз и уже смог побить рекорд по количеству зарегистрированных участников. Если в 2023 году на старт вышли в общей сложности 125 тысяч бегунов, то в текущем году их число превысило 130 тысяч Рост интереса к мероприятию и активная работа Сбера по привлечению внимания к здоровому образу жизни привели к увеличению суммы сборов. К 13.00 по московскому времени Сбер собрал более 27 миллионов рублей, благотворительный сбор продолжается.