Джоан Роулинг снова высказалась о трансгендерах

Британская писательница Джоан Роулинг вновь высказалась по поводу трансперсон в сборнике эссе The women who wouldn't wheesht («Женщины, которые не хотят»). Об этом пишет Bild.

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Роулинг заявила, что общественно-политическое движение, которое настаивает на том, что трансженщины — это женщины, «не является ни дружественным, ни толерантным». Она отметила, что это движение «глубоко женоненавистническое, регрессивное, опасное в некоторых своих целях и откровенно авторитарное в своей тактике».

Также она отметила, что не жалеет о своих ранних высказываниях о трансгендерах.

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Джоан Роулинг критикуют за нетерпимость к трансперсонам из-за ее поста 2020 года. После этого писательница еще несколько раз попадала в этические скандалы — так, ее обвиняли и в антисемитизме. В марте 2023 года автор серии книг о Гарри Поттере говорила об осознании, что ее взгляды на проблемы трансгендеров сделают «многих людей глубоко несчастными» и многие поклонники ее творчества будут недовольны ее заявлениями. В октябре 2023 года Роулинг заявила, что с удовольствием отсидит в тюрьме, если будущее лейбористское правительство объявит преступлением намеренное обращение к человеку с неправильным местоимением.