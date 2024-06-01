На прощании с Заворотнюк была нарушена традиция монастыря

В Покровском монастыре столицы, называемом в народе монастырем святой Матроны, состоялось прощание с Анастасией Заворотнюк. Белоснежный гроб был буквально завален цветами – люди шли и несли букеты как последний дар памяти артистки. Как принято в таких случаях, в них было четное количество цветов.

Однако, как оказалось, в этом монастыре есть особая традиция, информирует «Московский Комсомолец».

«К Матронушке так не ходят. Дело в том, что прихожане приносят матушке обычно нечетное количество цветов. Все знают, что Матронушка еще при жизни говорила: «После моей смерти обращайтесь ко мне словно к живой! И я буду вам помогать». Это многолетняя традиция: люди сюда несут цветы только в нечетном количестве. Кто-то одну хризантемку, а кто-то по 101-й розе – у кого сколько есть денег. На прощании с Настей, видите, все по-другому», объяснили в монастыре.

Прощание длилось три часа. На траурное мероприятие пришли сотни поклонников и коллег, к моменту начала церемонии выстроилась длинная очередь

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На церемонии присутствовали близкие и друзья Заворотнюк, ее муж Петр Чернышев, а также дети Анна и Майкл, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и его жена Татьяна Навка, тренеры по фигурному катанию Татьяна Тарасова и Илья Авербух, генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, певица Лолита, фигурист Роман Костомаров с супругой, актер Геннадий Хазанов.