Симоньян предложила возродить ясли в России

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян во время своего видеообращения к участникам II Международного женского форума «Крепкая семья — основа государства», проходящего в Екатеринбурге, заявила, что в России необходимо возродить институт яслей. По ее словам, благодаря ним женщины смогут продолжить карьеру и быть многодетными матерями, передает корреспондент URA.RU.

«Здесь собрались пять тысяч выдающихся бизнес-леди, многодетных мам, женщин-политиков, женщин-ученых и даже женщина-космонавт... Государству нужно создать систему, при которой современная женщина могла бы оставаться современной женщиной: продолжать карьеру, заниматься своими интересами и быть многодетной матерью. В этом неоценимую роль играют ясли», — заявила Маргарита Симоньян.

По ее словам, подобного института в России нет. По ее словам, было бы хорошо, если бы участницы форума смогли сформулировать предложения и инициировать создание института яслей.

II Международный женский форум «Крепкая семья — основа государства» стартовал 1 июня в «Екатеринбург-ЭКСПО». На мероприятие приехали порядка четырех тысяч участников из 16 стран. Во время выступления митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг заявил, что активистки прошлого не боролись за права женщин, а реализовывали «мечты похотливых мужчин».