Адвокат разъяснил, кому предстоит выплатить долги Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк несколько лет боролась со смертельным недугом. Лечение было дорогостоящим, на него ушли все сбережения семьи, заработки мужа Анастасии Петра Чернышева, помощь родственников и друзей. Неудивительно, что

на сегодняшний день у звезды «Моей прекрасной няни» задолженность в размере полумиллиона рублей перед налоговой.

Сергей Жорин рассказал, что долг обязаны выплатить наследники актрисы. У Заворотнюк остались муж, взрослые дочь и сын, пишет портал Рassion.ru.

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В разговоре с журналистами звездный адвокат отметил, что не видит особенных проблем.

«В связи со смертью человека оплата долгов ложится на наследников. Но это обязательство не должно быть больше, чем стоимость наследственной массы. Не думаю, что с этим возникнут сложности», - сказал он.

Заворотнюк заранее позаботилась о наследниках. Особняк в Подмосковье еще в 2021 году она переписала на дочь Анну и сына Майкла. Иномарки она оформила на мать — Валентину Борисовну.

В Покровском женском монастыре в Москве простились с актрисой Анастасией Заворотнюк. Гроб артистки россияне проводили под аплодисменты, крики «Браво!» и «Спасибо!».