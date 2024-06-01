Навка прокомментировала смерть Заворотнюк

Вера актрисы Анастасии Заворотнюк в хорошее навсегда останется с людьми. Такое мнение журналистам высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.
Заворотнюк умерла в возрасте 53 лет после продолжительной болезни. Прощание с актрисой проходит в субботу в Покровском монастыре в Москве.
На прощании с Заворотнюк была нарушена традиция монастыря
"Она была такой красавицей, невероятной матерью, нашей звездой. Она была спокойной, вот это ее неуныние и вера только в хорошее, светлое навсегда с нами. Нам очень не хватает Насти", - сказал Навка.