Навка прокомментировала смерть Заворотнюк

Вера актрисы Анастасии Заворотнюк в хорошее навсегда останется с людьми. Такое мнение журналистам высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

Заворотнюк умерла в возрасте 53 лет после продолжительной болезни. Прощание с актрисой проходит в субботу в Покровском монастыре в Москве.

На прощании с Заворотнюк была нарушена традиция монастыря