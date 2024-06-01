Песков выступил с речью на церемонии прощания с Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк при жизни была мужественным человеком. Это отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на прощании с актрисой. Он приехал на церемонию вместе с супругой.

«Анастасия была очень красивой женщиной, прекрасной матерью, актрисой и очень мужественным человеком», — сказал Дмитрий Песков во время церемонии прощания.

Он также отметил, что актриса навсегда останется в памяти людей. Слова пресс-секретаря президента передает telegram-канал «Матч ТВ».

Тарасова попросила прощения у гроба Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк, известная широкому кругу зрителей по роли в сериале «Моя прекрасная няня», долгое время боролась с тяжелым заболеванием. Она скончалась на 54-м году жизни 30 мая. 1 июня в Покровском монастыре идет церемония прощания со Заворотнюк. Проститься с ней пришли сотни человек.