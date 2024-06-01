Семья Заворотнюк запретила фотографировать актрису в гробу

В Покровском монастыре столицы продолжается прощание с Анастасией Заворотнюк. Хоронят актрису в белоснежном гробу. Семья объявила о запрете на съемки гроба с покойной. Как сообщает «Комсомольская Правда», основная часть собравшихся людей поддержала родственников Заворотнюк, и тех, кто пытался возмутиться, успокоили.

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Анастасию Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище недалеко от могил Юрия Шатунова и Валентина Гафта.

Внешний вид Заворотнюк на похоронах удивил россиян

Журналисты сфотографировали дочь Анастасии Анну с мужем, которого она скрывала много лет. Пара познакомилась 10 лет назад во время учебы в США. На похороны молодые супруги прибыли вдвоем.

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух поблагодарил всех людей, которые пришли на прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк.