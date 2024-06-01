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«Не сдаемся и не предаем»: Захарова придумала тему для беседы с детьми

Родители в День защиты детей должны поговорить с подрастающим поколением о судьбе Донбасса, заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, они должны знать, как ребята в ЛНР и ДНР жили в подвалах во время обстрелов и становились сиротами, пока власти Украины обещали, что они навсегда останутся «людьми второго сорта».

Захарова призвала 1 июня поговорить с детьми о судьбе Донбасса
© РИА Новости
1 июня хочется сказать всем родителям: расскажите своим детям о том, что это Международный день защиты детей. На вопрос, как это, приведите пример из жизни — дети Донбасса, — сказала Захарова.

Дипломат отметила, что Россия оказала детям Донбасса поддержку. Многие собирают им гуманитарную помощь, переводят деньги, некоторых сирот усыновляют в РФ.

Не сдаемся и не предаем. Мы вместе, — заключила Захарова.

Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник заявил, что украинская сторона за время боевых действий вывезла из ЛНР и ДНР минимум 23 тысячи детей. По словам дипломата, на сегодняшний день об их судьбе ничего не известно. При этом данные о детях, эвакуированных в Россию, понятны и прозрачны, добавил он.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что очередная группа детей, состоящая из шести мальчиков, воссоединится со своими семьями на Украине по поручению президента России Владимира Путина. Она подчеркнула, что процесс проходит при посредничестве Катара.

Общество
ДИТЯ ДОНБАССА
Родион Мирошник
Мария Захарова
Владимир Путин
МИД России
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