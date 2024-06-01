Внешний вид Заворотнюк на похоронах удивил россиян

Прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк проходит в Покровском монастыре. Тело знаменитости лежит в белом открытом гробу. Артистка выглядит худой, передает корреспондент NEWS.ru.

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Лицо Заворотнюк очень осунулось и выглядит маленьким. Отмечается, что ей нанесли много посмертного грима.

Ранее были опубликованы кадры автомобиля, на котором привезли тело актрисы Анастасии Заворотнюк. Видео снято около Покровского монастыря в Москве, где началось прощание со знаменитостью. В очередь выстроились около 150 человек. Церемония прощания продлится до 14:00. Артистку решили похоронить на Троекуровском кладбище.

Церемонию прощания с Заворотнюк посетил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Покровский женский монастырь в Москве он прибыл вместе с супругой фигуристкой Татьяной Навкой. Представитель Кремля поприветствовал хореографа Илью Авербуха, после чего возложил цветы к гробу артистки.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что близкие Заворотнюк отказались использовать для лечения препарат, который был разработан в Москве индивидуально для нее. По его данным, супруг артистки Петр Чернышев обращался в ИМБ им. Энгельгардта и передавал клетки раковой опухоли для создания специального препарата для лечения, однако из-за недостатка документации и отсутствия клинических испытаний его было решено не использовать.