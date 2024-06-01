В Госдуме заявили, что Фонд Клуни может стать нежелательным в России

Американский фонд Клуни может быть признан нежелательным в России, такую меру обсудят в Госдуме. Причина – объявленная руководителями фонда «охота на российских журналистов». Об этом заявил Василий Пискарев, председатель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Пискарев прокомментировал инициативу Фонда Клуни, представители которого накануне заявили, что хотят получить ордера на арест российских журналистов в Международном уголовном суде и Европоле.

Депутат написал в Telegram-канале, что Фонд Клуни «объявил охоту на российских журналистов». Организация обвиняет представителей прессы «ни много ни мало, а в пропаганде войны». Однако, по словам Пискарева, поджигателей войны надо искать не в московских редакциях, а в США, которые «накачивают Украину дальнобойным и высокоточным оружием, поощряя обстрелы российских городов».

Парламентарий отметил, что «подлые действия американской НПО в отношении наших журналистов» не останутся без ответа.

«Рассмотрим возможность признания деятельности данной организации и ее последователей нежелательной в России», — заявил Пискарев.

По его словам, в законодательстве РФ предусмотрены механизмы противодействия незаконным санкциям против российских журналистов и СМИ. Эти механизмы могут быть задействованы.