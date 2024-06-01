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В Госдуме заявили, что Фонд Клуни может стать нежелательным в России

Американский фонд Клуни может быть признан нежелательным в России, такую меру обсудят в Госдуме. Причина – объявленная руководителями фонда «охота на российских журналистов». Об этом заявил Василий Пискарев, председатель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

В Госдуме заявили, что Фонд Клуни может стать нежелательным в России
© globallookpress.com

Пискарев прокомментировал инициативу Фонда Клуни, представители которого накануне заявили, что хотят получить ордера на арест российских журналистов в Международном уголовном суде и Европоле.

Депутат написал в Telegram-канале, что Фонд Клуни «объявил охоту на российских журналистов». Организация обвиняет представителей прессы «ни много ни мало, а в пропаганде войны». Однако, по словам Пискарева, поджигателей войны надо искать не в московских редакциях, а в США, которые «накачивают Украину дальнобойным и высокоточным оружием, поощряя обстрелы российских городов».

Парламентарий отметил, что «подлые действия американской НПО в отношении наших журналистов» не останутся без ответа.

«Рассмотрим возможность признания деятельности данной организации и ее последователей нежелательной в России», — заявил Пискарев.

По его словам, в законодательстве РФ предусмотрены механизмы противодействия незаконным санкциям против российских журналистов и СМИ. Эти механизмы могут быть задействованы.

Общество
Василий Пискарев
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