Анастасию Заворотнюк провожают в последний путь и близкие, и коллеги, и поклонники творчества актрисы самого разного уровня. Так, у входа в Покровский монастырь, где собралось множество людей, был замечен Дмитрий Песков. Он зашел на территорию Покровского монастыря с охранником. В руках у Пескова были белые розы, их очень любила Анастасия, пишет «Московский Комсомолец».

В Покровском монастыре сейчас вся семья актрисы. Супруг умершей, Петр Чернышев не отходит от гроба. во время прощания с Анастасией Заворотнюк. Его поддерживает Илья Авербух.

После прощания «прекрасную няню» похоронят на Троекуровском кладбище.

Певица Лолита одной из первых прибыла на церемонию прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк. Также в первый час прощания с актрисой к Покровскому женскому монастырю на востоке Москвы прибыли дизайнер Игорь Гуляев, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный и актер Геннадий Хазанов.