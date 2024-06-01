Россиян предупредили об опасности нахождения на солнце в центре России

Высокие индексы ультрафиолета в 5-6 единиц фиксируется в Центральном федеральном округе, поэтому в полуденные часы следует минимизировать нахождение под открытыми солнечными лучами. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"Сейчас обязательно нужно предусмотрительно относиться к загару, потому что уже осталось три недели до дня солнцестояния, уже солнечные лучи насыщены энергией и ультрафиолет мощный. Поэтому ни в коем случае в полуденные часы не загорать, это опасно. Потому что индексы ультрафиолетовые даже в Центральном федеральном округе достигают 5-6, это большие индексы", - сказал он.

Метеоролог добавил, что в Черноземье индекс ультрафиолета наблюдается на уровне 7 единиц. Он отметил, что тот ультрафиолет, который в настоящее время фиксируется в полдень при такой жаркой погоде, является опасным явлением. Поэтому нужно минимизировать свое нахождение под открытыми солнечными лучами и находиться в тени.

Стандарт ультрафиолетового индекса разработали Всемирная организация здравоохранения, Программа ООН по окружающей среде и Всемирная метеорологическая организация. Он указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для его характеристики существует шкала от 1 до 12 единиц.