В России могут ввести учет домашних животных

Правительство РФ сообщило ГД о работе по вводу системы учета домашних животных
Правительство сообщило Государственной думе о работе по вводу системы учета домашних животных в России. Об этом пишет ТАСС.
Созданием соответствующего механизма занимается в рамках поручений президента РФ Владимира Путина и правительства РФ Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Целью этой меры названа борьба с проблемой брошенных и бездомных питомцев.
До этого кабмин РФ утвердил правила маркировки кормов и лекарств для животных.
С 1 сентября для участников оборота начнется обязательная регистрация в системе «Честный знак». В октябре средства маркировки уже должны появиться на упаковках сухих кормов и лакомств, а также ветеринарных препаратов.
Начиная с 1 марта 2025 года производители обязаны маркировать влажные корма для животных.
В феврале 2024 года в Туве приняли закон об усыплении бездомных животных.