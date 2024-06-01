В Минобрнауки рассказали, как пересдача ЕГЭ повлияет на рейтинг абитуриента

Пересдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не повлияет на рейтинг абитуриента при поступлении в российские вузы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минобрнауки РФ.

По информации министерства, результаты (пересдачи. — «Газета.Ru») будут учитываться наравне с прочими результатами ЕГЭ.

«Главным критерием ранжирования абитуриентов в конкурсных списках, как и прежде, остается сумма конкурсных баллов», — сказано в сообщении.

Как заявили в ведомстве, благодаря системам межведомственного обмена информацией данные о результатах пересдачи ЕГЭ попадут в распоряжении приемных комиссий университетов практически сразу.

23 мая пройдут экзамены по географии, химии, литературе. 28 мая — по русскому языку, 31 мая — по математике базового и профильного уровней. 4 июня — экзамены по обществознанию и физике.

7 и 8 июня — ЕГЭ по информатике и устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Экзамен по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам пройдут 11 июня.

Также 11 июня состоится экзамен по истории.

До этого председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил, что ЕГЭ по гуманитарным предметам должен содержать устную часть.