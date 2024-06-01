Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей

Президент России Владимир Путин в субботу, 1 июня, поздравил жителей страны с Международным днем защиты детей.

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По его словам, в России вопросам воспитания детей и семейных ценностей уделяется приоритетное внимание.

— Важно, чтобы каждый ребенок был окружен заботой и любовью, рос здоровым и счастливым, развивал свои таланты и способности, — говорится в поздравительной телеграмме.

Глава государства отметил значимый вклад, который вносит в эту работу Российский детский фонд. Его благотворительные программы в сфере здравоохранения, образования, просвещения, творчества достойны глубокого признания, заключил Путин.

Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь поздравил москвичей с Международным днем защиты детей. Он пожелал детям крепкого здоровья, семейного благополучия и отличного летнего отдыха.

Глава города добавил, что Москва и дальше будет заботиться о том, чтобы у юных жителей было самое лучшее в мире детство.

Ранее стало известно о программе городских мероприятий в День защиты детей. В столице проведут семейный пикник, фестиваль искусств и школьные спортивные соревнования.