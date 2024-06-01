АТОР: россиянам будут массово отказывать в выезде за границу

В Ассоциации туроператоров России предупредили, что выезд за границу для россиян сильно усложнится.

В ведомстве сообщают, что пограничный контроль в связи с последними событиями кратно ужесточили, поэтому теперь возникают случаи, когда человека могут не выпустить из-за опечатки, буквы «ё» без точек и прочих незначительных вещей.

Также в АТОР добавили, что в дальнейшем пограничный контроль будет только усиливаться.

У россиянина изъяли паспорт во Внуково из-за необычного написания "и"