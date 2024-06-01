Актера Дмитрия Липинского нашли мертвым в его квартире в Москве

Московский театр «Студия театрального искусства» (СТИ) отменил спектакль «Мастер и Маргарита» с участием актера Дмитрий Липинского, который должен был состояться 1 июня. До этого телеканал «360» сообщил, что 34-летний мужчина скончался.

По его информации, полицейские вместе со спасателями вскрыли квартиру актера в Москве, поскольку Липинский перестал выходить на работу и не отвечал на звонки. Его мать стала переживать и обратилась в экстренные службы. Они обнаружили тело 34-летнего актера в помещении. О причинах смерти 360 не сообщает.

— Дорогие зрители! К сожалению, спектакль «Мастер и Маргарита» завтра не состоится. В случае если билеты были куплены у нас в кассе, вы можете вернуть их до 10 июня включительно. Если билеты куплены на нашем сайте, деньги вернутся автоматически в течение трех дней. Приносим вам извинения за неудобства и надеемся на ваше понимание, — указано в сообщении СТИ.

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По данным с официального сайта театра, Липинский играл в «Мастере и Маргарите» роль пятого прокуратора Иудеи всадника Понтийского Пилата.

Актер родился в 1990 году, и 29 апреля отметил свое 34-летие. Липинский в 2013 году окончил Мастерскую Сергея Женовача в ГИТИСе и был принят в труппу СТИ.

Артист получил известность после роли в биографическом сериале «Петр Лещенко. Все, что было», где сыграл Андрея Кожемякина. Также он успел сняться в сериале «Тихий Дон».