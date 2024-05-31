В России ответили на угрозы журналистам РФ со стороны фонда Клуни

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев ответил на обещание фонда Клуни добиться ареста российских журналистов в Европе. Об этом пишет ТАСС.

"Угрозы в адрес журналистов, а тем более предполагаемые репрессии в адрес наших коллег абсолютно неприемлемы", — сказал он.

По мнению Соловьева, члены фонда лишь верят в собственную пропаганду, их невозможно переубедить, а только пожалеть. Такие действия абсолютно противоречат свободе печати.

До этого появилась информация, что фонд Клуни будет добиваться выдачи закрытых ордеров на арест журналистов из России в Европе. Об этом заявила директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат в интервью радиостанции "Голос Америки".

Симоньян: мне сообщили, что фонд Клуни работает над моим арестом

Незадолго до этого администрация Соединенных Штатов и власти Евросоюза запустили совместный механизм, призванный оказывать противодействие приписываемой России и Китаю пропаганде на Западных Балканах.